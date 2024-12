Ue: al via discussione Senato su comunicazioni premier in vista Consiglio 19 dicembre

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Al via in Senato la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre, il cui testo, dopo l’illustrazione presso la Camera dei deputati, è stato consegnato in Senato dal Presidente Meloni in apertura della seduta di martedì 17 dicembre. Il presidente del Consiglio è arrivata in Aula, senza rilasciare dichiarazioni.