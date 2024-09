Ue: Alfieri, ‘da Draghi parole importanti, governo si confronti su piano strutturale bilancio’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo ascoltato le importanti parole di Mario Draghi. Il suo Rapporto sulla Competitività dell’Ue, ci dice che senza investimenti, riforme, innovazione l’Europa non ha futuro. Anche noi pensiamo che l’orizzonte europeo sia quello a cui guardare per la crescita e il futuro del nostro Paese. Ieri Elly Schlein ha indicato il terreno su cui il Pd si impegnerà nel Paese e in Parlamento: sanità, istruzione, lavoro, politiche industriali e diritti”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e PNRR del Pd.

“Su questo vogliamo, e crediamo sia necessario, un confronto con tutte le forze politiche di opposizione e di maggioranza. Per questo riteniamo sbagliato che il Piano strutturale di bilancio che deve essere presentato all’Europa e che indica gli impegni economici del nostro paese a medio termine, non venga discusso in Parlamento prima di essere presentato in CdM. Le scadenze temporali sono strette ma non così rigide da non poter prevedere prima un confronto parlamentare oltre che con le forze sociali ed economiche. Vogliamo il bene del nostro Paese e siamo pronti, come ha detto ieri Elly Schlein, a offrire il nostro contributo di proposte. Ci auguriamo che il governo ascolti il nostro appello”.