Ue: Alfieri, ‘domani governo dica con chiarezza no a uso risorse Pnrr per armi’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “In attesa che il ministro Fitto consegni al Parlamento la relazione semestrale sull’attuazione del Pnrr, domani al Senato dovrà rispondere al nostro question time in cui chiediamo quali progetti intendano modificare e soprattutto che non vengano spostate risorse dai progetti originari per esigenze legate agli aiuti militari”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e Riforme del Pd.

“Le incertezze del governo sul Pnrr hanno determinato una situazione di stallo nella governance e nel processo di attuazione del Piano che rischiano di compromettere il raggiungimento di quegli obiettivi, la perdita di una parte delle risorse della terza e quarta rata e più in generale la credibilità del nostro Paese”.

“Per questo domani durante il Question time, chiederemo al ministro di ‘sapere se il governo abbia notificato alla Commissione europea, o si appresti a comunicare e in che tempi, una formale richiesta di revisione del Pnrr’; e di ‘esprimere con chiarezza, sin da subito, la contrarietà all’utilizzo delle risorse di pertinenza del Pnrr per la produzione di munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all’Ucraina”.