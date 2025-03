Ue: Almici (Fdi), ‘sinistra ascolti Cacciari e inizi a studiare’

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Fortuna che c’è Cacciari a spiegare Ventotene alla sinistra! Massimo Cacciari, non certo un uomo di destra, smonta la narrativa faziosa della sinistra sul Manifesto di Ventotene, ricordando loro che chi difende davvero la sovranità nazionale e un’Europa dei popoli non può accettare un’Unione burocratica e centralista. ‘Sinistra ignorante e con il cervello all’ammasso’, parole sue, non certo di Fratelli d’Italia. Ma era ovvio, del resto, che Giorgia Meloni fosse contraria alla loro distorta interpretazione del Manifesto. Quando persino un intellettuale come Cacciari si trova a dover spiegare alla sinistra la storia e il pensiero di Altiero Spinelli, forse è il momento che qualcuno inizi a studiare davvero invece di limitarsi agli slogan”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.