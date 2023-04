Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Un’Europa che sostiene la crescita ha bisogno della riforma del Patto di stabilità. Svolta necessaria per l’integrazione europea. Forte supporto alla proposta di accordo presentata da Paolo Gentiloni: regole più flessibili, equilibrate e utili per favorire gli investimenti”. Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd in commissione Esteri della Camera Enzo Amendola.