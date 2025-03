Ue: Appendino, ‘non in piazza con chi strizza occhio a furia bellicista Von der Leyen’

15 Marzo 2025

Roma, (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle non si unisce alla manifestazione di oggi. Io ho massimo rispetto per chi ha indetto la manifestazione e per i cittadini che parteciperanno, ma non scendo in piazza con chi strizza l’occhio a Von der Leyen e alla sua furia bellicista, con chi continua a dire che l’escalation militare è la soluzione e con partiti che hanno sostenuto la proposta di cambiare il nome del progetto Rearm. Non è che se Fratelli d’Italia gli cambia il nome cambia la sostanza: riarmo è e riarmo rimarrà, ed è uno scempio”. Lo ha affermato la vicepresidente del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, ospite di Agorà Weekend su Raitre.

“Noi -ha aggiunto- in quella piazza non ci stiamo perché non è il momento delle ambiguità. Abbiamo indetto la nostra manifestazione il 5 aprile in cui diciamo no ai miliardi alle armi e sì a miliardi per le famiglie, no al riarmo e sì all’Europa della pace. Siamo a un bivio, e se l’Europa non riconquista lo spazio di democrazia, pace e dialogo, non sarà più Europa: noi non ci riconosciamo in un’Europa che si unisce per armarsi fino ai denti, la nostra Europa è quella della solidarietà che scorpora le spese per sanità, welfare e scuola come abbiamo fatto con il Pnrr e si unisce su quello, non per ingrassare le lobby delle armi”.