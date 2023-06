Ue: Asap passa a larga maggioranza, in S&D il no di Smeriglio

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu (Adnkronos) – E’ stato approvato con una larga maggioranza all’Europarlamento il regolamento ‘Asap’ che, tra l’altro, consente in Europa un aumento della produzione di armamenti in supporto dell’Ucraina. Il provvedimento ha avuto 446 voti favorevoli, 67 contrari e 112 astensioni secondo i resoconti d’aula.

All’interno del gruppo dei Socialisti & democratici, che più aveva discusso al suo interno specie nella delegazione Pd, per quel che riguarda gli eurodeputati italiani ci sono stati 8 sì, 6 astenuti (Bartolo, Laureti, Moretti, Roberti, Toia, Variati) e un solo no, quello annunciato di Massimiliano Smeriglio. Non risulta nei resoconti del voto Giuliano Pisapia.

In mattinata il Parlamento europeo aveva bocciato tutti gli emendamenti presentati da S&D, in particolare quelli proposti dal Pd per impedire l’utilizzo dei fondi del Pnnr e della coesione per la produzione di armi.