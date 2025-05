Ue: Ascani, ‘senso appartenenza europeo per risposte comuni a sfide globali’

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Monnet ci ha insegnato che l’Europa si è forgiata dalle proprie crisi. Lo abbiamo anche visto di recente: il Next Generation EU probabilmente non ci sarebbe mai stato se non avessimo vissuto la tragica esperienza della crisi pandemica. Oggi la guerra minaccia l’Unione e le sue frontiere, Trump ha assunto un nuovo atteggiamento nei confronti dell’Ue. Quale tipo di risposta vuole dare l’Europa a questo nuovo disordine mondiale? Quale tipo di interlocutore vuole essere? È necessario riscoprire il senso di appartenenza europeo e rispondere compattamente alle sfide globali che abbiamo davanti, dalla difesa comune, ai dazi americani, fino al mercato unico”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo al convegno ‘Verso quale Europa? E…verso quale regolamentazione del suo mercato interno?’ alla Camera.