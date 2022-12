Ue-Balcani: Tajani, ‘trovare soluzioni su controllo frontiere’

Dicembre 7, 2022

Vienna, 7 dic. (Adnkronos) – “Nell’incontro con il ministro degli Esteri austriaco ci siamo trovati d’accordo sulla necessità di un’azione europea nei Balcani. Vanno trovate soluzioni per quanto riguarda la questione del Brennero e dei controlli alle frontiere. Dobbiamo studiare soluzioni a livello tecnico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro a Vienna con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg.

“Per quanto riguarda l’Alto Adige – ha dichiarato Tajani – ho ribadito che il governo italiano intende applicare l’accordo delle Nazioni Unite del 1992. L’Alto Adige e la provincia autonoma di Bolzano credo siano un esempio di una minoranza di lingua tedesca che ha tutti i diritti di esprimersi in tedesco, ed è un modello di collaborazione fra popolazioni che vivono in un territorio, quello italiano, nel quale usano lingue diverse ma che sono parte di un’Europa che deve guardare al futuro e alla collaborazione fra cittadini europei e non alle divisioni del passato che dobbiamo lasciarci alle spalle”.