Ue: Basso-Nicita (Pd), ‘regolamento su Ia passo in avanti per tutela diritti’

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu (Adnkronos) – “Il via libera dato oggi dal Parlamento europeo al Regolamento sull’Intelligenza artificiale (AI Act) rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei diritti dei cittadini nell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale”. Lo dicono i senatori del Pd Lorenzo Basso, vicepresidente della commissione Ambiente, trasporti e innovazione tecnologica, e Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo del Pd a palazzo Madama.

“È fondamentale che l’Intelligenza artificiale sia sviluppata e utilizzata nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone, senza discriminazioni né pregiudizi. Il regolamento non rappresenta una limitazione all’innovazione, ma piuttosto una guida per l’utilizzo responsabile della tecnologia”, proseguono Basso e Nicita, che sono anche membri dell’intergruppo parlamentare per l’innovazione.

I senatori dem evidenziano come ci sia una forte preoccupazione per lo scenario globale in cui l’AI Act si inserisce: “l’Unione Europea -sottolineano- non può limitarsi al regolamento ma deve avviare un piano straordinario di investimenti per lo sviluppo di tecnologie di IA a favore di imprese e ricerca, per garantire che l’Europa possa competere a livello globale”.