Maggio 9, 2022

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Da Macron a Strasburgo una importante dichiarazione che riprende la proposta del nostro segretario Enrico Letta sulla Confederazione Europea. Un modo per dare una risposta immediata alla richiesta di Paesi come l’Ucraina di trovare una casa comune in Europa. Questo è futuro”. Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.