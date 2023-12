Ue: Bergamini, ‘vogliamo centrodestra unito ma alleati Salvini incompatibili con noi’

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Forza Italia partito membro del Ppe, primo partito europeo, lavora per un centrodestra unito, e la storia dimostra che dove ci si riesce si può vincere come avvenne per l’elezione di Antonio Tajani a presidente del Parlamento europeo sconfiggendo i socialisti”. Così a Tg2 Italia Europa interviene Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Vogliamo governare anche in Europa con Salvini ma il problema è che all’interno della famiglia europea a cui appartiene la Lega ci sono dei partiti incompatibili con i valori che portiamo avanti e difendiamo. Dobbiamo raccogliere più consenso possibile intorno al Ppe -conclude Bergamini- per far capire che una Europa solida, stabile e responsabile può affrontare le sfide complesse che la aspettano”.