Ue: Boccia, ‘governo risponderà con premierato e autonomia? Giorgetti in aula al più presto’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “L’Ue apre una procedura d’infrazione contro l’Italia per il rientro del debito pubblico. Era una notizia annunciata ma vorremmo ora sapere come intende muoversi il governo e per questo è sempre più urgente che il ministro Giorgetti si presenti in aula a spiegare la linea del governo. Non crediamo sia sufficiente spiegare all’Unione europea che la maggioranza ha fatto approvare il premierato e l’autonomia differenziata”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“Perché in questi mesi, bisognerà concordare con la Commissione le modalità con cui ridurre le spese. E entro il 20 settembre dovrà essere presentato un piano di rientro. Per il governo Meloni significa un taglio per i prossimi sette anni di 10-12 miliardi annui”.

“Nel Def il governo ha indicato solo linee tendenziali ma ora bisogna essere chiari: Giorgetti avvii subito un confronto con il Parlamento e con le parti sociali sulle priorità di politica economica. Vogliamo sapere come il governo costruirà la prossima legge di bilancio che sicuramente avrà pesanti conseguenze economiche e sociali”.