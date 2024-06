Ue: Boccia, ‘Meloni avvitata su ambiguità ci isola, dimentica che sovranisti minoranza’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Ho ascoltato la replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula a Palazzo Madama. Io non so che cosa voglia ottenere in sede di Consiglio europeo e quali siano i suoi obiettivi. So che scagliarsi contro l’Europa, come ha fatto oggi, non mi pare una grande scelta”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, dopo le repliche della presidente Giorgia Meloni a Palazzo Madama.

“La verità è che Giorgia Meloni è avvitata nelle sue ambiguità europee, e in quelle dei suoi alleati, e non vuole ammettere che lei e i suoi amici sovranisti sono in Europa minoranza. È per questo che siamo preoccupati per il nostro paese. Le scelte e le alleanze di Giorgia ci isolano in Europa e rendono il nostro Paese più debole: all’Italia serve più Europa, serve una Europa politica e invece Giorgia Meloni sta con chi vuole esattamente l’opposto”.