Ue: Boccia (Pd), ‘preoccupante isolamento Italia, non vediamo idee’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov (Adnkronos) – “Vedo un crescente isolamento dell’Italia, preoccupante, anche in sede Ecofin. Nessuno capisce il Paese dove sta andando. Non vorrei che l’imbarazzo di Giorgetti sia legato alla necessità di dare un risposta sulla ratifica del Mes, su cui Giorgetti è in imbarazzo perchè Meloni e Salvini non hanno abbandonato la strada della propaganda”. Lo ha detto Francesco Boccia a SkyTg 24 economia parlando della riforma del Patto di stabilità Ue.

“Questo modo di isolare l’Italia in Europa mi riporta al 2009-2010, spero di sbagliarmi. Noi faremo di tutto per fare sì che il governo si assuma delle responsabilità e guidi il processo economico in Europa e non lo subisca. Ma bisogna aver una idea che non vediamo”, ha aggiunto il presidente dei senatori del Pd.