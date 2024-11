Ue: Boccia, ‘se Von der Leyen si sposta a destra, noi non ci saremo’

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov. Adnkronos) – “Inciucio? No, di fronte a quello che sta succedendo nel mondo serve tanta e poca propaganda. Noi siamo in quella maggioranza per difendere il Green Deal, per una società più giusta ed equa e per rafforzare l’Europa. Dipenderà da cosa farà Von der Leyen. Se si sposterà più a destra, noi non ci saremo. Se resterà ancorata agli accordi fatti con socialisti e verdi, noi ci saremo”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a margine di una conferenza stampa al Nazareno.