Ue: Bonaccini, ‘Fitto? Problema non è lui ma se condivide linea europeista von der Leyen’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set (Adnkronos) – “Che l’Italia abbia deleghe importanti lo considererei giusto, per forza e importanza del nostro Paese. Dopodiché il problema non è Raffaele Fitto ma il tasso di europeismo, se condivide la linea europeista che sostiene come maggioranza parlamentare Ursula von der Leyen. Noi valuteremo, il nostro responso verrà dato dalle risposte alle domande che porremo a Fitto. Vorremo qualcuno che sposi la linea convintamente europeista”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a L’aria che tira, su La7.