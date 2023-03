Ue: Bonaccini, ‘ho l’impressione che ci sia poca fiducia nella destra italiana’

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar (Adnkronos) – In Europa “ho l’impressione che ci sia un cortocircuito, ho capito che c’è un rinvio all’estate, ed è un bel problema. Credo ci si poca fiducia in una Italia, nella destra italiana, che fino a pochi mesi fa e per anni ha detto porti chiusi, prima l’Italia, è finita la pacchia, guerra alle Ong. Poi scopri, una volta arrivati al governo, che la prova del governo e altro rispetto alla propaganda dell’opposizione”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, a Tagadà, a proposito del Consiglio Ue.