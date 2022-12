Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio Meloni non ha fatto in tempo ad arrivare al vertice Ue a Bruxelles che subito ha avuto un trilaterale con il premier ceco Fiala e con il premier polacco Morawiecki. Le alleanze che contano in Europa…”. Così Simona Bonafè del Pd su twitter.