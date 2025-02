Ue: Bonelli, ‘Europa Verde aderisce ad appello Serra, Ue sia costruttrice pace’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Accogliamo l’appello di Michele Serra, lanciato oggi sulle pagine di Repubblica, per una manifestazione in difesa dell’Europa unita. Un’Europa che oggi è fortemente messa in discussione dalle autocrazie mondiali, a partire dalle politiche di Trump, il quale, in modo molto chiaro, punta a demolire l’unità dell’Ue”. Così in una nota Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde.

“Certamente con alcuni avremo visioni diverse su quale Europa vogliamo, ma la nostra è un’Europa che costruisce la pace, non lavora per il riarmo e sceglie la via del dialogo e della diplomazia e si batte per politiche che contrastino la crisi climatica. Sentiamo una responsabilità storica di fronte ad un gruppo di plutocrati miliardari che concentrano un immenso potere tecnologico ed economico, come Elon Musk, che ritengono che la democrazia sia un sottoprodotto commerciale delle loro attività”.