Ue: Bonelli su Orban, ‘disonore per Europa, contro Salis parole vergognose’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Viktor Orban è un disonore per l’Europa: nella seduta che ha aperto il semestre di presidenza ungherese dell’Ue ha demolito le politiche migratorie dell’Ue, le scelte sull’Ucraina e le idee green. Orban quindi, nemico dell’Europa e amico di Putin, prova a usare il Parlamento europeo come luogo di propaganda con l’obiettivo dichiarato di cambiarla ma di fatto di trasformarla in una succursale della Russia putiniana. È ridicolo che un autocrate come Orban venga a darci lezioni di legalità. Il suo attacco frontale a Ilaria Salis che ha accusato di essere una picchiatrice è un gesto oltre ogni limite: rammentiamo che la parlamentare europea di Avs ha sempre respinto ogni addebito e che in Italia, come in tutte le democrazie, le sentenze spettano ai giudici”. Così in una nota il portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.