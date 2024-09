Ue: Bonetti (Az), ‘piano Draghi sia base programmatica per legislatura europea’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Il presidente Draghi disegna l’Europa che serve. Nel report sulla competitività presentato oggi con Ursula von Der Leyen c’è tutto quello che abbiamo bisogno di fare: completare il mercato unico rendendo più coerenti anche le politiche industriali, impegno per una difesa comune europea, debito comune europeo, definito come ‘un finanziamento congiunto negli investimenti in beni pubblici fondamentali’. Sono linee guida coraggiose, imponenti ma necessarie perché l’Europa non scompaia di fronte alle sfide epocali dei prossimi decenni, a cominciare da un trend demografico negativo, le nuove migrazioni, le tensioni geopolitiche, le potenze economiche emergenti. Auspichiamo che quest’agenda diventi base programmatica per la prossima legislatura europea e che Giorgia Meloni per prima si faccia promotrice di questo processo di riforme a nome del nostro Paese. Perché un’Europa forte è nell’interesse dell’Italia.”. Lo scrive sui social Elena Bonetti, vicepresidente di Azione.