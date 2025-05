Ue: Bonifazi (Iv), ‘solidarietà a Cerno, no a censura’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Solidarietà al direttore e amico Tommaso Cerno che oggi sarebbe dovuto essere ospite a un incontro sulla libertà di stampa in Italia presso la commissione Libe del Parlamento Europeo e il cui nome è stato rifiutato dalla commissione stessa”. Lo dice Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, a proposito della decisione del “Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto” di non includere il nominativo del direttore del Tempo tra quelli ammessi a partecipare a un incontro sulla libertà di stampa in Italia presso la commissione Libe del Parlamento europeo.

“La libertà di espressione è la base fondante dei valori occidentali: non è con la censura che si costruiscono democrazie più forti. Spesso non la penso come Tommaso ma oggi gli mando tutto il mio sostegno”, conclude Bonifazi.