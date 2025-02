Ue: Bonino, ‘stop diritto di veto in politica estera’

22 Febbraio 2025

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Siamo in grandissimo ritardo e credo che chiunque abbia letto sia l’editoriale di Draghi sul Financial Times che ascoltato il suo intervento durissimo al Parlamento europeo abbia sentito dire ‘Europa svegliati, svegliati e smettila di stare a dormire'”. Lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, questo pomeriggio a Skytg24.

“Perché nella situazione in cui il mondo si trova, noi europei avremmo degli asset che potremmo far valere: per esempio un mercato da 450 milioni di consumatori. Una risorsa che però non sappiamo neanche usare perché qualunque decisione, qualunque proposta, viene bloccata a causa del diritto di veto. Così, in questa situazione, l’Europa rischia sbriciolarsi”.

“C’è però un problema di volontà politica dei vari Stati nazionali perché, ad esempio, tutti riconoscono che il diritto di veto che vige in Europa è anti democratico, perché basta un paese, anche piccolo, per bloccare qualunque decisione. Eppure – ha sottolineato Bonino – l’euro è stato sviluppato con un’altra regola, quella della cooperazione rafforzata. Quindi con l’euro abbiamo già avuto un’Europa a due velocità e, piaccia o non piaccia, la moneta unica è stata un successo, tanto che tutti adesso vogliono l’euro, anche chi non è ancora membro. Su questa strada, si dovrebbe pensare di togliere il diritto di veto sulla politica estera”, ha concluso la leader di +Europa.