Ue: Borghi (Iv), ‘da Mattarella parole forti e necessarie’

5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb (Adnkronos) – “Il Presidente Mattarella oggi a Marsiglia ha ancora una volta pronunciato parole forti e necessarie: l’Europa non può accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie, né tollerare che nuovi ‘neo-feudatari’ si approprino di spazi vitali per la democrazia”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva.

“Il cyberspazio e lo spazio extra-atmosferico non possono diventare terre di conquista per pochi, sottratte al controllo democratico e trasformate in feudi privati -prosegue-. La sfida di oggi è difendere la sovranità dei cittadini, contrastare la deriva autoritaria e proteggere i beni comuni globali”.

“Il nostro futuro – conclude Borghi – non può essere deciso né da autocrazie né da oligarchi. L’Europa, e con l’Europa l’Italia, deve svegliarsi e riprendere il suo ruolo di guida”.