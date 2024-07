Ue: Braga, ‘Meloni non difende paese ma i suoi’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Una premier che chiede all’Europa di indietreggiare su green deal e balneari non difende il Paese, non difende i cittadini, cerca solo un posto al sole per i suoi. Ma l’Europa non è andata a destra, i sovranisti non hanno vinto. Nè in Italia, nè in Francia, nè a Bruxelles”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.