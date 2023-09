Ue: Calenda, ‘confermare Von der Leyen con questa maggioranza e Draghi guidi Consiglio’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Un bis alla guida della Commissione europea di Ursula Von der Leyen con “una maggioranza come è fatta questa, da Popolari, Forza Italia, Liberali, cioè noi, i Socialdemocratici. La Von der Leyen ha lavorato bene, perchè per la prima volta l’Europa ha fatto del debito e ha prestato i soldi agli Stati più in difficoltà, il famoso Pnrr”. Così Carlo calenda, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.

“Poi -aggiunge- io ho un sogno nel cassetto, che Mario Draghi vada a fare il presidente del Consiglio europeo, perchè è l’italiano più autorevole che oggi c’è nel mondo in questo settore e quindi spero che succeda”.