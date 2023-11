Ue: Calenda, ‘da Draghi nuova lezione di integrazione e valori europei’

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Dal presidente Draghi una nuova lezione di integrazione e valori europei. O si agisce veramente insieme, dalla politica estera alla difesa comune, o finiremo per non contare più nulla”. Lo dice Carlo Calenda.

“Oggi più che mai, come spiega appunto Draghi, l’Europa ha forse un’ultima opportunità di agire per tutelare i diritti umani e civili, per fronteggiare i venti di guerra che arrivano da sud e da est, per non lasciare spazio a chi la vuole debole. Ora, da qui alle Europee, la scelta è chiara: la Ue si salva se non tradisce i valori che ne ispirarono la nascita. Valori che Azione porterà in ogni piazza, in ogni città, in ogni comizio”, conclude Calenda.