Ue: Calenda, ‘Fi dice no a ‘non europeisti’ in Europa ma ci governa in Italia’**

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “La domanda da porre rispettosamente a Forza Italia è: ma perché no ai ‘non europeisti’, leggi Salvini, in maggioranza in Europa e sì a Salvini in maggioranza in Italia? Così per variare la dieta o c’è una ragione?”. Così Carlo Calenda sui social.