Ue: Calenda, ‘no a Mes vendetta, nuovo Patto punitivo per Italia, io avrei messo veto’

Dicembre 22, 2023

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Fdi e Lega “hanno votato contro il Mes perché hanno siglato un Patto di stabilità che è punitivo per l’Italia” e lo hanno siglato “Francia e Germania che hanno trattato l’Italia come la Romania”. Così Carlo Calenda a Radio 24. Il no al Mes “è stata una vendetta, perché dopo tanto strombazzare noi avremo un Patto con regole più rigide. Io avrei messo il veto. E prima di arrivare a quello io avrei appoggiato la proposta della Commissione, cosa che l’Italia non ha fatto”.