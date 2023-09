Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Devo riflettere” su una possibile candidatura alle elezioni europee: “io vengo dal Parlamento europeo, quindi ci penserò, ad ottobre vedremo come presentarci. Quello che so è che il modo di fare politica di Renzi ed Italia viva è molto diverso dal modo in cui facciamo politica noi”. Così Carlo Calenda, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.