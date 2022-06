Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Alla fine ho votato a favore dello status di paese candidato per l’Ucraina. Sono normalmente contrario all’allargamento almeno finché non si eliminerà l’unanimità e si costruirà un’Europa a due velocità, ma l’Ucraina se lo è meritato combattendo. Non possiamo dirgli di no”. Così Carlo Calenda su twitter.