Ue: Candiani, ‘von der Leyen cerca maggioranza con sinistra, mette Europa in mani Cina’

9 Luglio 2024

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “La scelta di Von Der Leyen di escludere qualsiasi dialogo preventivo con il nuovo Gruppo dei Patrioti, costruito in seno al Parlamento europeo, sgombra il campo da ogni dubbio: Von Der Leyen cerca la maggioranza con la sinistra e vuole continuare sulla stessa devastante strada percorsa in questi anni con i socialisti e con i verdi a suon di scelte ideologiche che hanno fatto perdere competitività, miliardi di economia e posti di lavoro all’Europa. Questa scelta, sì, va nella direzione di mettere l’economia Ue nelle mani della Cina. Messaggio chiaro per il Ppe e per tutti i gruppi politici che vogliono sostenere l’Ursula bis: saranno la stampella della Cina in Europa. Per la Lega la scelta è chiara: noi stiamo con l’Europa dei Patrioti; loro sono con gli antieuropei filocinesi di Von Der Leyen”. Così il deputato della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione politiche dell’Ue.