Ue: Casini, ‘Fitto il più adatto, Schlein lo sostenga’

31 Agosto 2024

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Raffaele Fitto è l’uomo più capace, preparato, adatto che il governo potesse indicare per la Commissione europea”. Così Pier Ferdinando Casini al Corriere lanciando un invito a Elly Schlein. “È giusto che prima di dare giudizi voglia sapere quali saranno le competenze e il ruolo che verranno attribuiti a Fitto, ma poi mi aspetto che anche l’opposizione lo sostenga, nel Parlamento europeo”.

“L’opposizione ha una grandissima occasione per dimostrare la propria maturità e il proprio attaccamento al bene comune. Così come Gentiloni rappresentava, e bene, il Paese, anche Fitto lo farà. Sostenerlo significa dire: a noi interessa il bene dell’Italia, non quello di parte. Per contrastare il sovranismo bisogna includere, aprirsi, mostrarsi superiori e rivolgersi a tutti gli italiani. Kamala Harris ha detto che se vincerà porterà al governo un ministro repubblicano. Questo è un discorso intelligente: l’Italia viene prima di tutto, è uno slogan e un atteggiamento vincente, maturo. E l’opposizione può dimostrarlo con i fatti”.