Ue: Castaldo (M5s), ‘su Patto di stabilità serve Consiglio europeo straordinario’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Il dibattito sulla riforma del Patto di stabilità è purtroppo arenato su un binario morto. Il rischio che la prossima riunione Ecofin che si terrà il prossimo 15 e 16 settembre a Santiago di Compostela, in Spagna, finisca con un nulla di fatto è più che concreto: personalmente ho il fondato sospetto che in qualche capitale europea ci sia più di qualche tifoso che, segretamente, sta guardando con favore a questo stallo, con l’auspicio che le vecchie regole di bilancio ritornino in vigore. È uno scenario che, come Paese, dobbiamo fermamente evitare, coinvolgendo il più possibile l’intero sistema Italia”. Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare e coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle.

“L’Europa non può permettersi il ritorno al ‘business as usual’ della vecchia austerità, l’Italia ancora meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe dunque chiedere al presidente del Consiglio europeo Charles Michel di convocare un Consiglio europeo straordinario dedicato unicamente alla riforma del Patto di stabilità – spiega -. I leader devono prendere in mano la situazione. La guerra in Ucraina, il caro vita e i tassi d’interesse alle stelle rappresentano il combinato disposto che può portare imprese e famiglie al collasso”. “Oggi è in gioco il futuro dei nostri cittadini: servono regole di bilancio espansive che promuovano investimenti virtuosi volti a proteggere i beni comuni europei e a sostenere, in particolare, la transizione energetica ed ecologica, la transizione digitale, il pilastro sociale, la sicurezza, la sanità e l’istruzione. Diamo voce con passi concreti alle richieste dei cittadini europei espresse nella Conferenza sul futuro dell’Ue”, conclude Castaldo.