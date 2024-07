Ue: Cattaneo (Fi), ‘nostra democrazia è forte, evitare polemiche su cose che non esistono’

25 Luglio 2024

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Dire che in questo Paese c’è una emergenza democratica è del tutto fuori contesto e non corrisponde al vero. Infatti i rilievi Ue non lo dicono, sono i commentatori a dirlo. Per fortuna la nostra democrazia funziona e dovremmo cercare di non indebolirci a vicenda facendo polemiche su cose che non esistono. La nostra democrazia è forte e va difesa nel suo complesso, quello che sta accadendo in Russia, in Cina e in tanti paesi con regimi totalitari, dove non si può neanche andare in piazza a protestare con un cartello, dovrebbe insegnarci qualcosa”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, ospite a L’Aria che Tira Estate.