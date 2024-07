Ue: Cecchetti (Lega), ‘da von der Leyen grave scorrettezza’

9 Luglio 2024

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Registriamo una grande scorrettezza istituzionale da Ursula Von der Leyen che ha annunciato di non voler incontrare la terza forza del Parlamento Europeo. Decidere in maniera deliberata e risoluta di voler restare indifferente rispetto alle richieste di chi rappresenta milioni di cittadini europei crediamo sia gravissimo. Ma questo non cambia quello che la Lega sostiene da sempre: mai un secondo mandato con von der Leyen e con i socialisti”. Lo dichiara il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, componente della commissione Politiche dell’Unione Europea.