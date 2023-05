Ue: Consiglio Europa pronto al via, in Islanda attacco hacker filo-russi

Maggio 16, 2023

Reykjavik, 16 mag. (Adnkronos) – Una Reykjavik blindata si prepara ad ospitare i leader dei 46 paesi membri del Consiglio d’Europa. Nel frattempo però i servizi informatici islandesi hanno registrato un attacco da parte di hacker filo-russi. A confermarlo è il Cert-Is, il Computer Emergency Response Team islandese, istituito formalmente nel 2013 per rispondere alle emergenze informatiche. “Cert-Is – si legge sul sito del Team – conferma che sono stati effettuati attacchi informatici nel distretto informatico islandese e il gruppo di minaccia NoName057 ha rivendicato la responsabilità. Gli attacchi DDoS sono stati diretti contro singoli siti Web e provider di hosting, causando la temporanea inattività di molti siti Web. I soccorritori hanno lavorato per far apparire i siti Web e rafforzare le loro difese”.