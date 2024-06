UE: Conte a Meloni, ‘regà alzatevi? Piuttosto svegliatevi’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Lei si è rivolta ai suoi vicepremier e ai suoi ministri dicendo ‘Regà alzatevi?’ Mutuo il suo linguaggio: piuttosto gli dica ‘ragà, svegliatevi'”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles, richiamando il ‘siparietto’ di questa mattina, durante l’applauso dell’emiciclo per Satnam Singh, il bracciante morto la scorsa settimana con il braccio amputato e abbandonato davanti alla sua abitazione dal suo datore di lavoro.