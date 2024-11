Ue: Conte, ‘essere progressisti indipendenti significa rispettare impegni elettorali’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Quello che è successo oggi ha dell’incredibile. Ascoltate qui”. Lo scrive su Instagram Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un reel in cui ripropone un video in cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice: “Con la sinistra non ci posso stare, né in Italia, né in Europa, né da nessuna parte, quando noi diciamo mai con la sinistra vale a Roma e vale a Bruxelles”.

“E invece Meloni si smentisce – aggiunge Conte -, e oggi ha votato con il centrosinistra per la commissione von der Leyen. Il risultato? Più armi, più tagli alla sanità, ai cittadini, alle imprese. Il Movimento 5 stelle ha votato contro, noi abbiamo una sola parola: rispettiamo gli impegni dei cittadini, rispettiamo le indicazioni che ci vengono dalla nostra costituente, con noi votando noi oggi avete la garanzia che quel che abbiamo detto ieri in campagna elettorale viene rispettato oggi, domani, sempre, a Bruxelles e in tutti i consessi internazionali”. “Questo significa essere progressisti indipendenti, essere sempre coerenti con gli impegni presi, fare sempre il bene dei cittadini, senza nessuno sconto”, conclude.