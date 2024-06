Ue: Conte, ‘Meloni cambiato idea su tutto, sacrifichi ancora coerenza per ruolo prestigio’**

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – In Aula “con una consapevolezza amara”, ovvero che “questo Consiglio europeo non cambierà visione all’Europa. Noi non la invidiamo, deve decidere se offrire voti per negoziare un ruolo di peso per l’Italia, scendendo a patto con il centrosinistra, oppure se per una volta proverete a essere coerenti ma ininfluenti. Una sedicente patriota come Meloni deve decidere se essere ininfluente o incoerente. Mi permetto un consiglio: l’abbiamo vista cambiare idea un po’ su tutto, nessuno si stupirebbe se mancasse di nuova di coerenza. Allora la sacrifichi la coerenza, vada con forza e determinazione in Europa a chiedere un posto di prestigio, perché spetta all’Italia. Ma poi quel ruolo non affidiamolo a un parente o a un sodale di partito solo perché fedele, per una volta” premi “quella meritocrazia di cui si riempie la bocca”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.