Ue: Conte, ‘su patto stabilità Meloni negozia cappio al collo per Italia’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Ho visto questo governo sempre incerto e non chiaro sulle posizioni sui dossier economici, a partire dal Patto di stabilità e crescita, dove sta negoziando un margine di flessibilità molto ridotto, peraltro per il 2027, quindi per se stesso”, ovvero uno ‘scudo’ “fino a tutta la durata di questo governo. Quindi Meloni negozia un margine di flessibilità per se stessa e poi che cosa sarà dell’Italia un attimo dopo?”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, conversando con i cronisti alla Camera.

Dopo il 2027, per l’ex premier, si prospettano “tagli per quanto riguarda la sanità, l’istruzione, sui cittadini, sulle imprese e quindi un cappio al collo per il Paese. Ecco, non si negozia per se stessi, per la durata del proprio governo, si negozia per gli interessi dell’Italia, è così che fanno i veri patrioti”.