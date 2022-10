Ue: Craxi, ‘senza anima politica non ha futuro’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre immaginato l’Europa come una comunità di destino basata sulla democrazia e le libertà, con un mercato comune che fosse uno strumento di crescita e di benessere per tutti i suoi aderenti, non piegato alla logica dei più forti o esposto alla mercè di speculatori e predatori, vecchi e nuovi. Il mercato, come la moneta, doveva essere un mezzo, non il fine. E il fine, ancor più in questi tempi inquieti, resta quello di un’Europa protagonista sui nuovi scenari globali, e per questo un’Europa politica, un’Europa delle opportunità che contempli una società giusta, equa e solidale. Ecco, abbiamo sempre immaginato un’Europa che purtroppo ancora oggi non c’è”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri a Palazzo Madama, intervenendo ai lavori del Congresso nazionale della UilTec in corso a Bari.

“Oggi –aggiunge Craxi– credo sia matura la consapevolezza che senza un’anima politica l’Europa non ha futuro. Dopo la vicenda pandemica, con il varo di un Recovery Fund che contiene un embrione di debito comune, sembrava che l’Unione avesse compiuto un importante e definitivo passo in avanti verso la costruzione di una dimensione comune improntata sulla politica e sulla solidarietà, una dimensione che non fosse ostaggio della logica delle gerarchie di potenza. Ma adesso, con l’emergenza energetica, si registra una pericolosa regressione che può mettere in discussione la tenuta stessa dell’Unione e che ricorda la più triste stagione dell’austerity”.