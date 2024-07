Ue: Crippa, ‘Fitto? Commissario italiano dovrà fare interessi Roma’

18 Luglio 2024

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – L’accordo sui top jobs in Ue, a partire da quello per Ursula von der Leyen con il disco verde di Strasburgo, “disattende il voto dei cittadini”, non si fanno accordi “per sovvertire la democrazia. In Europa questo sta succedendo ed è successo e quindi l’Istituzione europea sarà sempre più lontana dai cittadini. Dal mio punto di vista e per quanto mi riguarda, quando parla qualsiasi esponente della Commissione europea o qualsiasi persona sia all’interno della maggioranza europea non mi rappresenta”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l’appoggio di FdI e dei Patrioti.

Nemmeno Raffaele Fitto se dovesse spuntare un ruolo da commissario? “Se dovesse essere commissario o se dovesse esserci un commissario italiano – replica Crippa – è chiaro che verrebbe dato all’Italia come sistema paese e spero che faccia gli interessi del paese. Fare gli interessi del paese oggi vuol dire ascoltare la maggioranza degli elettori che sono contrari a Ursula von der Leyen e a questo assetto europeo. E quindi il commissario europeo” in quota Italia “dovrà tener conto che l’Italia, il popolo italiano, gli elettori italiani, milioni e milioni di persone che si sono recate a votare alle urne non hanno votato questo tipo di assetto, questo tipo di politiche sul green, sull’automotive, sull’agricoltura, sulla pesca, sulla difesa dei confini, quindi dovrà cercare di portare una voce contrastante, antitetica”.