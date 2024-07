Ue: Crippa, ‘von der Leyen? Meloni e Salvini schiena dritta nonostante pressioni e ricatti’

18 Luglio 2024

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Immagino che Meloni sia stata cercata, contattata in questi ultimi giorni per appoggi a Ursula von der Leyen e a questa Commissione nascente, e Giorgia Meloni non ha ceduto. E quindi la mia ammirazione e i miei complimenti verso due persone, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che nonostante le pressioni e i ricatti non hanno ceduto e hanno mantenuto la schiena dritta” Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l’appoggio di FdI e dei Patrioti.

“Meloni ha fatto quel che il suo elettorato le ha chiesto”, osserva ancora Crippa. Dopo il voto contrario di Fdi a Ursula von der Leyen il rapporto con il leader della Lega si rafforzerà? “L’asse tra Salvini e Meloni è sempre stato forte, però sicuramente questo voto fa capire che non siamo persone che cedono ai ricatti, non siamo persone che sono sul mercato e possono essere comprate in base a delle finte promesse. Siamo persone con la schiena dritta che abbiamo come unico interesse quello del futuro di questo Paese. Non ci siamo piegati a contatti, trattative che non avevano nessun fondamento per essere portate avanti”, rivendica l’esponente leghista.