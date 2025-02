Ue: Cuperlo, ‘giusto scendere in piazza per l’Europa’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb (Adnkronos) – “‘Perché non si organizza una grande manifestazione di cittadini per l’Europa, la sua unità e la sua libertà. Con zero bandiere di partito, solo bandiere europee’. Così stamane Michele Serra sulla prima pagina di Repubblica. Caro Michele, fissa giorno, ora, piazza e città. Io, come tante e tanti, ci sarò”. Lo dice il deputato democratico Gianni Cuperlo, aderendo alla proposta di Michele Serra di una manifestazione per l’Europa.