Ue: D’Attorre, ‘sì a difesa comune europea, no a riarmo nazionale’

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Il voto della delegazione Pd al Parlamento europeo conferma una linea chiara: essere a favore della difesa e della sicurezza comune europea, concetto che implica un salto in avanti nell’integrazione politica e investimenti su un piano nient’affatto solo militare, impone di essere radicalmente critici del piano ReArm Europe proposto dalla Commissione von der Leyen-Fitto, che promuove invece unicamente il riarmo su base nazionale dei Paesi che hanno margini per fare più debito. Chiamare in causa Spinelli o l’ideale dell’Europa unita per giustificare un piano sbagliato e dannoso non ha alcun senso: i veri europeisti oggi sono chiamati a battersi contro il riarmo nazionale e contro la crescita dei divari fra i diversi Paesi europei”. Così Alfredo D’Attorre, componente della segreteria nazionale del Pd.