Ue: De Guindos, ‘avanti con Unione bancaria e mercati capitali’

Bruxelles, 7 giu. – (Adnkronos) – Il sistema finanziario dell’Eurozona “ha superato di recente uno stress test nella vita reale. Allo stesso tempo, gli eventi di questa primavera hanno sottolineato l’importanza di compiere progressi decisivi nei progetti dell’Unione bancaria europea e dell’Unione dei mercati dei capitali”. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, oggi a Bruxelles durante una conferenza organizzata dalla Commissione Europea e dalla stessa banca centrale. “La turbolenza dei mercati finanziari e il contagio dagli Stati Uniti e dalla Svizzera – ha continuato – sarebbero stati molto più contenuti, se fossimo stati più vicini ai nostri obiettivi. Il completamento del progetto di Unione bancaria e di quello dell’Unione dei mercati dei capitali farà crescere i prestiti bancari transfrontalieri e rafforzerà il dinamismo dei mercati azionari. Entrambi sono fondamentali per migliorare l’integrazione e la stabilità nel sistema finanziario della zona euro. Garantiranno inoltre che i finanziamenti per le transizioni verde e digitale siano disponibili, per affrontare le sfide future”, ha concluso.