Ue: De Maria, ‘da ex sindaco Marzabotto dico parole Meloni inaccettabili’

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Il manifesto di Ventotene è stato scritto da chi era stato e sarà poi vittima del fascismo. Dai banchi del governo la presidente del Consiglio ha attaccato le radici della nostra democrazia. Da chi è stato sindaco di Marzabotto vorrei ricordarle che quando è stato scritto il Manifesto di Ventotene in Italia c’era il regime fascista. E che senza il sacrificio di chi ha combattuto il fascismo la stessa presidente del Consiglio non sarebbe libera di parlare oggi in un libero Parlamento”. Così Andrea De Maria, deputato Pd.