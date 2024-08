Ue: De Monte (Iv), ‘Fitto scelta autorevole’

31 Agosto 2024

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Bene la scelta di indicare il Ministro Fitto quale candidato a Commissario europeo. Molti sottovalutano, sbagliando, l’importanza dell’esperienza europea, che Fitto ha fatto come eurodeputato, per conoscere approfonditamente i complessi meccanismi, formali e informali, le prassi e gli orientamenti delle Istituzioni europee”. Lo afferma la deputata di Italia Viva Isabella De Monte.

“Fitto, per la sua attuale carica e per quelle pregresse, – continua- rappresenta una scelta autorevole del Governo. Soprattutto per quanto concerne la nostra presenza in Unione Europea, penso che ci siano dei momenti in cui si debba indossare la maglia della Nazionale, anche dai banchi dell’opposizione, piuttosto che quella di parte. E penso che questo sia uno di quei momenti”